В Бресте спасена угрожавшая утопиться 42-летняя женщина

Новости Беларуси. Днём 11 июля в Бресте была спасена женщина, которая угрожала утопиться.

По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился по улице Прохладной. Гражданка находилась в водоёме, который ранее был глиняным карьером, в 150 метрах от берега.

Подразделения МЧС доставили 42-летнюю женщину на сушу, а затем передали спасённую медработникам.

Ранее мы рассказывали о 30-летнем парне, который едва не утонул в искусственном водоёме в Витебске.