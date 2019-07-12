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В Бресте спасена угрожавшая утопиться 42-летняя женщина

12 июля 2019 06:25
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Новости Беларуси. Днём 11 июля в Бресте была спасена женщина, которая угрожала утопиться.

По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился по улице Прохладной. Гражданка находилась в водоёме, который ранее был глиняным карьером, в 150 метрах от берега.

Подразделения МЧС доставили 42-летнюю женщину на сушу, а затем передали спасённую медработникам.

Ранее мы рассказывали о 30-летнем парне, который едва не утонул в искусственном водоёме в Витебске.

У мужчины во время плавания закончились силы – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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