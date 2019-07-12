В Бресте спасена угрожавшая утопиться 42-летняя женщина

Новости Беларуси. Днём 11 июля в Бресте была спасена женщина, которая угрожала утопиться.
По сведениям Брестского ОУМЧС, инцидент случился по улице Прохладной. Гражданка находилась в водоёме, который ранее был глиняным карьером, в 150 метрах от берега.
Подразделения МЧС доставили 42-летнюю женщину на сушу, а затем передали спасённую медработникам.
Ранее мы рассказывали о 30-летнем парне, который едва не утонул в искусственном водоёме в Витебске.
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