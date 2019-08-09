Неразорвавшиеся снаряды обнаружил грибник в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе грибник обнаружил неразорвавшиеся боеприпасы. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

Рядом с деревней Теребличи местный житель наткнулся в лесу на боевые элементы. Мужчина сообщил о находке в милицию. Правоохранители установили, что на месте обнаружения размещался авиаполигон. Выяснилось, что грибник нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», а также три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы.