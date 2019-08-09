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Неразорвавшиеся снаряды обнаружил грибник в Столинском районе

09 августа 2019 09:08
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Новости Беларуси. В Столинском районе грибник обнаружил неразорвавшиеся боеприпасы. Эту информацию сообщает УВД Брестского облисполкома.

Рядом с деревней Теребличи местный житель наткнулся в лесу на боевые элементы. Мужчина сообщил о находке в милицию. Правоохранители установили, что на месте обнаружения размещался авиаполигон. Выяснилось, что грибник нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», а также три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиационной бомбы.

Неразорвавшиеся снаряды обнаружил грибник в Столинском районе-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Снаряды были уничтожены специалистами.

В этом месяце в Пинске был обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны (читать далее). 

# Оружие и боеприпасы # происшествия

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