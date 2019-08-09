Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

Новости Беларуси. Последствия непогоды продолжают устранять в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти в 900 населенных пунктах произошли отключения электроснабжения, которые оперативно восстановили уже к утру. Без электричества к этому часу остаются около десятка деревень. В самом областном центре накануне ливень затопил сразу несколько участков дорог. Было остановлено движение троллейбусов.

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного УМЧС РБ:

В результате непогоды, обрушившейся в минувшие сутки на страну, в Витебской области был зафиксирован 21 случай падения деревьев, в результате которых было повреждено 8 легковых автомобилей. В Верхнедвинском районе, городе Витебске и Новополоцке. Спасателями совместно с другими заинтересованными службами проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.