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Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды

09 августа 2019 10:27
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Новости Беларуси. Последствия непогоды продолжают устранять в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды -1

Почти в 900 населенных пунктах произошли отключения электроснабжения, которые оперативно восстановили уже к утру. Без электричества к этому часу остаются около десятка деревень. В самом областном центре накануне ливень затопил сразу несколько участков дорог. Было остановлено движение троллейбусов.  

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды -4

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды -6

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного УМЧС РБ:
В результате непогоды, обрушившейся в минувшие сутки на страну, в Витебской области был зафиксирован 21 случай падения деревьев, в результате которых было повреждено 8 легковых автомобилей. В Верхнедвинском районе, городе Витебске и Новополоцке. Спасателями совместно с другими заинтересованными службами проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.   

Без электричества остались десятки деревень. В Витебской области устраняют последствия непогоды -9

В соцсетях непогода – горячая тема для автолюбителей. На улицах Витебска вода буквально за час унесла не менее полусотни автомобильных номерных знаков.   

# Погода в Беларуси # происшествия # Софья Глинская # Фотофакт

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