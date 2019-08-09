В Полоцке обнаружили в реке труп мужчины: к телу были привязаны гантель и сковородка

В Полоцке обнаружили в реке труп мужчины, сообщили в программе «Экстренный вызов».
К телу были привязаны гантель и чугунная сковородка. Вес груза составил свыше 5 килограммов.
В Полоцке обнаружили в реке труп мужчины, сообщили в программе «Экстренный вызов».
К телу были привязаны гантель и чугунная сковородка. Вес груза составил свыше 5 килограммов.
На теле погибшего нет синяков. Из одежды – чёрная спецовка, под ней – зелёное покрывало с отверстием для головы, синяя фуфайка и простыня вместо майки. В карманах – носки и две ложки. Милиция устанавливает личность погибшего.