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В здании почты в Гродно произошёл пожар

15 апреля 2019 12:18
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Новости Беларуси. В Гродно горело здание почты.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. Очевидец сообщил о пожаре на территории отделения почтовой связи по улице Буденного.

На место приехали четыре пожарных расчёта и специалисты служб взаимодействия.

Горели строительные материалы (полистирол) в реконструируемом здании.

В здании почты в Гродно произошёл пожар-1

Фото: МЧС

Два звена газодымозащитной службы провели разведку и убедились, что внутри здания никого нет.

Возгорание было ликвидировано приблизительно за пять минут. Спасатели не дали огню выйти за пределы здания. В результате пожара были повреждены отделочные строительные материалы, закопчены стены, потолок.

Никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Основная рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.

В начале апреля в Речицком районе кот спас женщину от смерти в огне (здесь подробнее).

# Пожар # происшествия

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