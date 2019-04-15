В здании почты в Гродно произошёл пожар

Новости Беларуси. В Гродно горело здание почты.
По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. Очевидец сообщил о пожаре на территории отделения почтовой связи по улице Буденного.
На место приехали четыре пожарных расчёта и специалисты служб взаимодействия.
Горели строительные материалы (полистирол) в реконструируемом здании.
Два звена газодымозащитной службы провели разведку и убедились, что внутри здания никого нет.
Возгорание было ликвидировано приблизительно за пять минут. Спасатели не дали огню выйти за пределы здания. В результате пожара были повреждены отделочные строительные материалы, закопчены стены, потолок.
Никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.
Основная рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.
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