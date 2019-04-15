В здании почты в Гродно произошёл пожар

На место приехали четыре пожарных расчёта и специалисты служб взаимодействия.

По информации МЧС, происшествие случилось днем 15 апреля. Очевидец сообщил о пожаре на территории отделения почтовой связи по улице Буденного.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку и убедились, что внутри здания никого нет.

Возгорание было ликвидировано приблизительно за пять минут. Спасатели не дали огню выйти за пределы здания. В результате пожара были повреждены отделочные строительные материалы, закопчены стены, потолок.

Никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Основная рассматриваемая версия – нарушение противопожарных требований при проведении сварочных работ.