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В Витебске у мужчины украли деньги бывшая жена и её сын

15 апреля 2019 10:21
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Новости Беларуси. В Витебске 13 апреля к правоохранителям обратился гражданин, у которого пропали 4,7 тысячи долларов.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 65-летний заявитель пояснил, что несколько дней до этого он провёл в запое, поэтому точную дату исчезновения наличности сказать не может. С кем он проводил эти дни, мужчина тоже не вспомнил.  

Несмотря на скудность информации, оперативники нашли правонарушителей, их оказалось двое – бывшая жена и её 45-летний сын.  

Пара уже давно не жила вместе и не общалась. Но когда мужчина выпил, он позвонил бывшей супруге, пригласив к себе домой. Женщина согласилась, а на следующий день она пришла уже вместе с сыном. Гости подождали, пока хозяин уснёт, и затем обыскали помещение.  

Мать и сын нашли 4,7 тысячи долларов, забрали их и ушли. Когда подозреваемых вычислили, они уже успели потратить часть средств, а 3,6 тысячи долларов положили в банку из-под кофе, которую закопали.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».  

Весной 2019 года вернувшийся из мест лишения свободы минчанин украл у супруги 16 тысяч долларов.  

Деньги мужчина собирался потратить на «красивую жизнь» – подробнее здесь.  

# Кража # происшествия

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