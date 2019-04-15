В Витебске у мужчины украли деньги бывшая жена и её сын

Новости Беларуси. В Витебске 13 апреля к правоохранителям обратился гражданин, у которого пропали 4,7 тысячи долларов.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, 65-летний заявитель пояснил, что несколько дней до этого он провёл в запое, поэтому точную дату исчезновения наличности сказать не может. С кем он проводил эти дни, мужчина тоже не вспомнил.

Несмотря на скудность информации, оперативники нашли правонарушителей, их оказалось двое – бывшая жена и её 45-летний сын.

Пара уже давно не жила вместе и не общалась. Но когда мужчина выпил, он позвонил бывшей супруге, пригласив к себе домой. Женщина согласилась, а на следующий день она пришла уже вместе с сыном. Гости подождали, пока хозяин уснёт, и затем обыскали помещение.

Мать и сын нашли 4,7 тысячи долларов, забрали их и ушли. Когда подозреваемых вычислили, они уже успели потратить часть средств, а 3,6 тысячи долларов положили в банку из-под кофе, которую закопали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Весной 2019 года вернувшийся из мест лишения свободы минчанин украл у супруги 16 тысяч долларов.