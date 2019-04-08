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В Речицком районе кот спас женщину от смерти в огне

08 апреля 2019 11:02
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Новости Беларуси. В Речицком районе женщина из-за вражды подожгла дом односельчанки. Потерпевшую спас кот.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, 38-летняя гражданка поссорилась с 58-летней женщиной. После этого младшая из участниц конфликта подожгла дом неприятельницы и заблокировала дверь строения.  

58-летняя женщина в это время спала, но её разбудил кот. Проснувшись, гражданка почувствовала запах дыма и поняла, что нужно выйти наружу. Поскольку входная дверь не поддавалась, женщина выбила её. Далее потерпевшая вызвала спасателей.  

Правоохранители выяснили, что дело не в случайном пожаре, а в намеренном поджоге. Далее начались поиски того, кто мог бы это сделать. В итоге подозреваемой оказалась 38-летняя односельчанка потерпевшей.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана. Проводится проверка.  

Зимой 2019 года произошло похожее спасение.  

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# Пожар # происшествия

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