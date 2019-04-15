В Витебском районе отец обнаружил тело 5-летнего сына в водоёме

Новости Беларуси. В Витебском районе проводится проверка по факту гибели 5-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в водоёме.

Как сообщает УСК по Витебской области, 14 апреля примерно в половине девятого вечера 5-летний мальчик играл недалеко от своего дома. В определённый момент ребёнок пропал из поля зрения.

Отец дошкольника пошёл его искать. Мужчина обнаружил тело сына в водоёме позади дома.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Осенью 2018 года в Лунинце погиб годовалый ребёнок.