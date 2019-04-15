Из шахты под Солигорском проводилась эвакуация из-за пожара

Новости Беларуси. Вечером 14 апреля из шахты под Солигорском были эвакуированы работники ОАО «Беларуськалия».
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, примерно в 23:10 в руднике второго управления произошли загорание медпункта и задымление горных выработок главных направлений горизонта.
Все рабочие были незамедлительно эвакуированы на поверхность, никто не пострадал.
Горноспасатели военизированного отряда «Беларуськалия» ликвидировали очаг возгорания. Производственный процесс продолжается.
Зимой 2019 года в Рогачёве горела пилорама.
В инциденте никто не пострадал – подробнее здесь.