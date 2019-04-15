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Из шахты под Солигорском проводилась эвакуация из-за пожара

15 апреля 2019 11:44
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Новости Беларуси. Вечером 14 апреля из шахты под Солигорском были эвакуированы работники ОАО «Беларуськалия».  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу предприятия, примерно в 23:10 в руднике второго управления произошли загорание медпункта и задымление горных выработок главных направлений горизонта.  

Все рабочие были незамедлительно эвакуированы на поверхность, никто не пострадал.  

Горноспасатели военизированного отряда «Беларуськалия» ликвидировали очаг возгорания. Производственный процесс продолжается.  

Зимой 2019 года в Рогачёве горела пилорама.  

В инциденте никто не пострадал – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия

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