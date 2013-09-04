В Японию вслед за торнадо пришел мощный тайфун

Новости Японии. В Японии устраняют последствия мощного тропического шторма «Торадзи». В результате разгула стихии в префектуре Тотиги на острове Хонсю были повреждены несколько зданий. Смерч выбил стекла в школе, а также сорвал крышу одного из хозяйственных зданий. Данных о пострадавших пока не поступало.

Буквально днем ранее сильный торнадо повредил более тысячи зданий в японских префектурах Сайтама и Тиба. Тогда пострадало более 60 человек.

Тайфун «Торадзи» – уже 17-й тропический шторм, образовавшийся в Тихом океане в нынешнем сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.