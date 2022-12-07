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Разрушительный торнадо пронёсся по Испании

07 декабря 2022 08:50
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Новости Испании. Жители Испании приходят в себя после разрушительного торнадо. Он прошелся по югу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разрушительный торнадо пронёсся по Испании-1

Курортный город Марбелья пострадал сильнее остальных. Его дороги перекрыты поваленными деревьями, некоторые из них упали на припаркованные машины. Сильный ветер разбросал мусорные контейнеры и даже перевернул мотоциклы. Сейчас экстренные службы очищают город от последствий торнадо. От удара стихии пострадал только один человек. На женщину во время работы обрушился потолок, она получила незначительные травмы.

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# Природные катаклизмы # Новости Испании # Фотофакт

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