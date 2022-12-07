Разрушительный торнадо пронёсся по Испании

Новости Испании. Жители Испании приходят в себя после разрушительного торнадо. Он прошелся по югу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курортный город Марбелья пострадал сильнее остальных. Его дороги перекрыты поваленными деревьями, некоторые из них упали на припаркованные машины. Сильный ветер разбросал мусорные контейнеры и даже перевернул мотоциклы. Сейчас экстренные службы очищают город от последствий торнадо. От удара стихии пострадал только один человек. На женщину во время работы обрушился потолок, она получила незначительные травмы.