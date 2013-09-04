В Мексике блондинка охотится за водителями автобусов, чтобы отомстить им за сексуальные домогательства. Её жертвами стали уже двое человек

Новости Мексики. Полиция мексиканского города Сьюдад-Хуарес ищет блондинку, которую подозревают в убийстве двух человек. Ее жертвами стали водители маршрутных автобусов. Они оба застрелены в голову из пистолета.

По данным следствия, женщина таким образом мстит за сексуальные домогательства. Несколько дней назад «Диана, охотник за водителями автобусов» – именно так называет себя преступница – отправила в СМИ письмо, в котором написала, что мексиканские женщины очень часто подвергаются насилию со стороны водителей ночной смены. У Сьюдад-Хуареса репутация одного из опасных городов Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.