Почти половина Венесуэлы осталась без света

Новости Венесуэлы. Венесуэла погрузилась в темноту. Без света осталась почти половина страны, включая Каракас. Электричество отключилось в 9 из 23 штатов в центральной и восточной частях страны. Причиной столь масштабного блэкаута стала авария на нескольких основных линиях электропередачи.

Отключение привело к многочисленным транспортным заторам: из-за сбоя в работе светофоров автомобилисты начали нарушать правила дорожного движения. Поезда в столичной подземке также остановились. В Министерстве энергетики Венесуэлы заявили, что на ликвидацию последствий аварии уйдет несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.