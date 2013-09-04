Прямой эфир

Почти половина Венесуэлы осталась без света

04 сентября 2013 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. Венесуэла погрузилась в темноту. Без света осталась почти половина страны, включая Каракас. Электричество отключилось в 9 из 23 штатов в центральной и восточной частях страны. Причиной столь масштабного блэкаута стала авария на нескольких основных линиях электропередачи.

Отключение привело к многочисленным транспортным заторам: из-за сбоя в работе светофоров автомобилисты начали нарушать правила дорожного движения. Поезда в столичной подземке также остановились. В Министерстве энергетики Венесуэлы заявили, что на ликвидацию последствий аварии уйдет несколько часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Электроснабжение

Другие новости рубрики

Все новости
Сразу несколько крупных терактов произошло в Ираке. 60 человек погибли
04 сентября 2013 09:17

Сразу несколько крупных терактов произошло в Ираке. 60 человек погибли

В Бресте задержали француза-нелегала. Парень утверждает, что не знал о существовании границы между ЕС и Беларусью
03 сентября 2013 17:50

В Бресте задержали француза-нелегала. Парень утверждает, что не знал о существовании границы между ЕС и Беларусью

Теннисистка Мария Шарапова увернулась от акулы в Карибском море
03 сентября 2013 17:09

Теннисистка Мария Шарапова увернулась от акулы в Карибском море