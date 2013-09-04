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Сразу несколько крупных терактов произошло в Ираке. 60 человек погибли

04 сентября 2013 09:17
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Новости Ирака. В Багдаде произошло несколько крупных терактов. В иракской столице на воздух взлетели более десятка заминированных автомобилей. По последним данным, погибли уже 60 человек, более 100 получили ранения.

Взрывы прогремели в тех районах Багдада, где проживают преимущественно мусульмане-шииты. Полиция оцепила места происшествия. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Напряженная ситуация в Ираке сохраняется уже который месяц. Сообщения о взрывах и терактах из разных уголков страны поступают практически каждый день. По данным ООН, только в августе в стране погибли более 800 человек, а в июле число жертв превысило тысячу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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