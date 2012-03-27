В Японии произошло землетрясение магнитудой свыше 6 баллов. Объявлена угроза цунами

Новости Японии. Подземные толчки ощутили жители всех префектур северной части острова Хонсю и южных районов самого северного острова Хоккайдо несколько часов назад. Метеорологи уже предупредили об угрозе возникновения цунами.

Очаг землетрясения находится в Тихом океане к востоку от побережья префектуры Ивате. Все энергетические компании, находящиеся в данном квадрате, сообщили, что нештатных ситуаций на станциях не возникло. По расписанию работает и железнодорожный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.