Прямой эфир

В Японии произошло землетрясение магнитудой свыше 6 баллов. Объявлена угроза цунами

27 марта 2012 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Подземные толчки ощутили жители всех префектур северной части острова Хонсю и южных районов самого северного острова Хоккайдо несколько часов назад. Метеорологи уже предупредили об угрозе возникновения цунами.

Очаг землетрясения находится в Тихом океане к востоку от побережья префектуры Ивате. Все энергетические компании, находящиеся в данном квадрате, сообщили, что нештатных ситуаций на станциях не возникло. По расписанию работает и железнодорожный транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясения # Цунами в Японии

Другие новости рубрики

Все новости
27 марта 2012 11:26

В США бушуют лесные пожары. Виновниками бедствия стали сотрудники лесной службы

27 марта 2012 06:55

В Великобритании воздушный шар с 3 подростками повис на проводах линии электропередач

27 марта 2012 06:40

Спасатели подняли из воды тела 5 погибших с потерпевшего крушения лайнера «Коста Конкордия»