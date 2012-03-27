В Великобритании воздушный шар с 3 подростками повис на проводах линии электропередач

Новости Великобритании. Более пяти часов продолжалась спасательная операция в британском графстве Нортгемпторшир. Воздушный шар, в корзине которого находились трое подростков, налетел на опору линий электропередачи и повис на ней.

Напряжение в проводах в тот момент было 132 тысячи вольт. Обойтись без жертв удалось лишь по счастливой случайности. Воздухоплаватели отделались лишь легкими ожогами. И при этом сильно замерзли – в корзине им пришлось провести несколько часов, пока ЛЭП не была обесточена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.