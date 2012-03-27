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В США бушуют лесные пожары. Виновниками бедствия стали сотрудники лесной службы

27 марта 2012 11:26
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Новости США. Огонь лесных пожаров в США уже вплотную подобрался к одному из населенных пунктов в американском штате Колорадо. Несколько строений сгорело. Эвакуированы сотни людей.

Виновниками бедствия стали сотрудники лесной службы. Они проводили контролируемый поджог в рамках очистки леса, однако из-за сильного ветра и сухой погоды огонь смог перекинуться дальше.

К месту пожара власти стягивают дополнительные силы. Пока остановить огненную стихию не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар

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