В США бушуют лесные пожары. Виновниками бедствия стали сотрудники лесной службы

Новости США. Огонь лесных пожаров в США уже вплотную подобрался к одному из населенных пунктов в американском штате Колорадо. Несколько строений сгорело. Эвакуированы сотни людей.

Виновниками бедствия стали сотрудники лесной службы. Они проводили контролируемый поджог в рамках очистки леса, однако из-за сильного ветра и сухой погоды огонь смог перекинуться дальше.

К месту пожара власти стягивают дополнительные силы. Пока остановить огненную стихию не удается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.