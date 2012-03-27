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Спасатели подняли из воды тела 5 погибших с потерпевшего крушения лайнера «Коста Конкордия»

27 марта 2012 06:40
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Новости Италии. Тела пяти погибших с лайнера «Коста Конкордия» обнаружили водолазы в той части судна, которая находится под водой. На данный момент в списке жертв числится 30 человек, еще двое считаются пропавшими без вести.

Гигантский лайнер, на борту которого находились более 4 тысяч пассажиров и членов экипажа, потерпел крушение у берегов Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капитан арестован. Его обвиняют в нарушении правил навигации, гибели людей, а также в том, что он покинул терпящий бедствие корабль до окончания эвакуации.

# происшествия # Кораблекрушения

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