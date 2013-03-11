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В Японии объявлена общенациональная минута молчания в память о погибших при землетрясении

11 марта 2013 12:51
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Новости Японии. Мир вспоминает жертв разрушительного землетрясения и цунами, произошедших в Японии два года назад. 11 марта зажигают свечи в память о тех, кого уже не вернуть.

В 14:46 по местному времени, в тот момент, когда Японию сотряс первый подземный толчок, в стране была объявлена общенациональная минута молчания.

Напомню, страшная катастрофа в Японии произошла 11 марта 2011 года. Мощные толчки и 30-метровые волны стерли с лица земли целые города. В списке погибших и пропавших без вести - почти 20 тысяч человек. Страна до сих пор не оправилась от страшной катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Землетрясения # Землетрясение в Японии

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