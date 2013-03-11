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В Конго обнаружено место падения российского самолета. Экипаж пока не нашли

11 марта 2013 08:11
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Новости Конго. В Демократической Республике Конго обнаружено место падения вертолёта МИ-8 с российским экипажем. Спасатели уже высадились в районе ЧП, однако членов экипажа - четверых граждан России - они пока не обнаружили. Машина, зафрахтованная Организацией Объединённых Наций, потерпела крушение в труднодоступном горном районе. 

Ми-8 перестал выходить на связь в минувшую субботу. Всё это время велись поисковые работы. В ближайшее время к месту падения планируют доставить специальное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Крушение

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