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30-летний житель Гродно с деньгами в руках уснул на игровом автомате

11 марта 2013 08:09
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Новости Беларуси. После ночной смены мужчина решил попытать счастья на игровых автоматах. Игра так увлекла, что он провел в заведении целый день.

Не спавший сутки игрок устал настолько, что после двух бокалов пива заснул прямо у автомата. В руках у него было 700 тысяч рублей.

Деньги подобрал молодой человек, сидевший рядом. Его личность установили с помощью камер видеонаблюдения. Часть денег удалось вернуть. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Недавно житель Витебска не досчитался крупной суммы, выигранной в казино, после того, как отметил успех со случайными знакомыми.

# происшествия # Казино

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