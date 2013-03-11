30-летний житель Гродно с деньгами в руках уснул на игровом автомате

Новости Беларуси. После ночной смены мужчина решил попытать счастья на игровых автоматах. Игра так увлекла, что он провел в заведении целый день.

Не спавший сутки игрок устал настолько, что после двух бокалов пива заснул прямо у автомата. В руках у него было 700 тысяч рублей.

Деньги подобрал молодой человек, сидевший рядом. Его личность установили с помощью камер видеонаблюдения. Часть денег удалось вернуть. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Недавно житель Витебска не досчитался крупной суммы, выигранной в казино, после того, как отметил успех со случайными знакомыми.