Российского дебошира, устроившего драку в самолете, экстрадируют из Беларуси в течение трёх недель

Новости Беларуси. Российского дебошира, устроившего драку в самолете Москва-Хургада, экстрадируют из Беларуси в течение трёх недель. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны. Сейчас белорусская сторона ожидает необходимые для экстрадиции документы. Кабалов был задержан 7 марта сотрудниками белоруской милиции на трассе Минск-Гродно. Гражданин России ехал в автомобиле на пассажирском кресле. Сейчас он арестован и находится в изоляторе временного содержания в Гродно. Кабалов был объявлен Россией в международный розыск по подозрению в покушении на угон самолета, выполнявшего рейс Москва-Хургада.

Напомню, инцидент произошел в январе. Кабалов избил стюарда и угрожал пассажирам лайнера. На дебошира были заведены уголовные дела по статьям «Побои» и «Покушение на угон воздушного судна». Гражданину России грозит до 8 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Шалькевич, начальник управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:

Сергей Кабалов прибыл на территорию Республики Беларусь в конце января текущего года с территории Украины. Во время допроса, который был произведен после его задержания, он показал, что предпринимал определенные усилия для того, чтобы не был он обнаружен правоохранительными органами. В частности, он использовал мобильные карты различных операторов и включал свой телефон на непродолжительное время.