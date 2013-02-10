В Японии кошка помогла задержать таинственного киберпреступника

Новости Японии. Летом минувшего года в адрес нескольких учреждений и на сайты виртуальных объявлений по электронной почте стали поступать сообщения с угрозами. Среди которых заявление о массовом убийстве на одном мероприятии любителей японских комиксов манга в Токио, которое должно было пройти в августе.

Японская полиция более полугода гонялась за хакером. Как передают РИА – Новости, таинственный незнакомец продолжал играть с полицией: сообщал, например, что в скором времени готовится совершить самоубийство. Затем он предложил загадку, после удачного решения которой на экране появлялась фотография кошки.

В так называемом задании хакера было указано местонахождение животного и сообщалось, что к ошейнику прикреплена SD-карточка с записанным на нее вирусом в качестве доказательства. Полиция нашла кошку, а в ошейнике – карточку с вирусом, и начала анализ изображения видеокамер, расположенных поблизости. Таким образом, полицейские вышли на след преступника. Им оказался 30-летний Юсукэ Катаяма. Угрозы мужчина отправлял с компьютеров при помощи устройства дистанционного управления. Какое наказание получит хакер пока не известно, расследование продолжается.

Как показывает практика, животные нередко становятся фигурантами или подельниками в уголовных делах. Так, в январе нынешнего года охранники одной из тюрем в Бразилии поймали кота-контрабандиста. Он с «грузом» на плечах был замечен охранниками у главных тюремных ворот. Спина и живот четвероногого обмотаны липкой лентой, из под которой видны обертка и провода. Таким образом, кот пытался «пронести» в одну из камер бурильные сверла, напильники и мобильный телефон. Эти предметы могли быть использованы для побега. План с треском провалился. Четвероногий нарушитель отправлен в местный ветеринарный центр.