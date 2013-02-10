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В Лондоне лиса пробралась в жилой дом и откусила младенцу палец

10 февраля 2013 14:55
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Новости Великобритании. В Лондоне нападению лисы подвергся четырёхнедельный мальчик. Инцидент произошел в доме, где проживает семья малыша.

По словам матери ребенка, она услышала в спальне крики сына, а когда подбежала – увидела жуткую картину: хищница вытащила мальчика из люльки и уже держала в пасти его руку. Ребенку на месте была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его вместе с матерью доставили в больницу.

Подобные случаи случаются в Лондоне довольно редко, однако жители города обеспокоены. По мнению мэра города, проблему необходимо решать, так как лисы могут стать разносчиками заразы.

Борис Джонсон, мэр Лондона:
К счастью, такие ужасные случаи происходят редко, но нужно решать проблему городских лис. Встретить лису в городе – кому-то, может быть, приятно и романтично, но нельзя забывать, что лисы – это вредители и разносчики заразы.

# происшествия # Несчастный случай

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