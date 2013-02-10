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Около 1 млн американцев остались без тепла и света из-за снежного шторма, 7 человек погибли

10 февраля 2013 12:40
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Новости США. Около миллиона жителей США остались без тепла и света, после обрушившегося на регион снежного шторма. Все коммунальные службы работают в авральном режиме, однако на устранение последствий уйдет не один день.

По всему восточному побережью страны из-за непогоды отложено почти 4,5 тысячи авиарейсов. Остановлено железнодорожное и паромное сообщение. Сократило количество вышедших на линию поездов даже нью-йоркское метро. На дорогах резко увеличилось количество аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти просят без нужды в ближайшие дни за руль не садиться. По официальным данным, жертвами разгула стихии стали по меньшей мере 7 человек. Есть пострадавшие, их количество уточняется.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

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