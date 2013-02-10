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В Москве мужчину, устроившего пьяный дебош на борту самолёта, осудили на трое суток

10 февраля 2013 15:16
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Новости России. За мелкое хулиганство россиянина осудили на трое суток. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, хулиганил на борту самолёта: оскорблял пассажиров и бортпроводников, курил в туалете, повредил переднюю кухню самолета и пытался прорваться в кабину экипажа. Инцидент произошёл 3 февраля в Домодедове, на борту самолёта авиакомпании UTair, перед вылетом в Шарм-эль-Шейх.

На время полёта стюардам пришлось обезвредить дебошира с помощью ... скотча. Как сообщают российские СМИ, по прибытию в Египет мужчину сдали стражам порядка, однако те его отпустили. Мужчина отправился отдыхать на курорт. Сегодня ночью хулигана задержали после прилёта.

В последнее время участились пьяные дебоши с участием российских туристов. Самым громким эпизодом стало агрессивное поведение бизнесмена, летевшего рейсом Москва-Хургада 11 января. Пассажир избил стюарда и угрожал убить пилотов.

# происшествия # Хулиганство

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