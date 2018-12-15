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Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области

15 декабря 2018 16:33
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Новости Беларуси. Подросток, который пытался пронести на хоккейный турнир топор и два ножа, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области-1

Напомним, инцидент случился накануне в Гомеле перед открытием областного первенства среди детей и подростков «Золотая шайба».

Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области-4

Холодное оружие у 17-тилетнего школьника изъяли при досмотре. После чего для выяснения всех обстоятельств правоохранители наведались к нарушителю домой. Там в комнате у парня обнаружили несколько десятков патронов различного калибра. Некоторые из них - боеприпасы к огнестрельному оружию.

Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области-7

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Правоохранители проводят необходимые следственные, экспертные и оперативные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего.

Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области-10

По предварительным данным, у причастного к делу школьника есть опасные наклонности. Ранее 11-классник в поле зрения милиции не попадал.

# ЧП # происшествия # Виталий Пристромов # Фотофакт

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