Топор и два ножа пытался пронести на хоккейный турнир подросток в Гомельской области

Новости Беларуси. Подросток, который пытался пронести на хоккейный турнир топор и два ножа, задержан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, инцидент случился накануне в Гомеле перед открытием областного первенства среди детей и подростков «Золотая шайба».

Холодное оружие у 17-тилетнего школьника изъяли при досмотре. После чего для выяснения всех обстоятельств правоохранители наведались к нарушителю домой. Там в комнате у парня обнаружили несколько десятков патронов различного калибра. Некоторые из них - боеприпасы к огнестрельному оружию.

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Правоохранители проводят необходимые следственные, экспертные и оперативные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего.