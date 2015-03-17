В Воложине 42-летний мужчина застрял головой между труб в туалете

Новости Беларуси. 42-летний мужчина ремонтировал сантехнику и по неосторожности засунул голову между труб. Самостоятельно выбраться не получилось, понадобилась помощь спасателей.

Пресс-служба Минского областного управления МЧС:

15.03.2015 в 13-30 спасателям Воложинского района поступило сообщение о том, что необходима помощь в извлечении головы мужчины, застрявшей между трубами в санузле. Спасателями при помощи гидравлического инструмента мужчина был благополучно освобождён.

На днях питомцу столичной домохозяйки потребовалась помощь спасателей.

Такса не смогла выбраться из-под радиатора отопления в жилой комнате. Хозяйка помочь бедняге не смогла. Пришлось вызывать спасателей.

Как показывает практика, белорусы нередко попадают в нестандартные ситуации.

Среди которых – падение в канализационный люк, застревание в качелях, скамейках. Некоторые умудряются надеть на палец кольцо, которое невозможно снять самостоятельно или засунуть пальцы в отверстия почтового ящика.

Заложниками подземелья люди становятся нередко. Вот, к примеру, один из последних громких случаев. Осенью в Витебске в двухметровый колодец упал четырехлетний мальчик. Малышу, можно сказать, повезло: в яме не оказалось воды и он отделался лишь испугом и разбитым коленом.

А вот для жительницы Гродненской области все закончилось трагически. В конце сентября молодая женщина провалилась в незакрытый люк и утонула в трехметровом колодце. Он был заполнен сточными водами.