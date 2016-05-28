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В Зельве 4-летний ребенок провалился в канализационный колодец

28 мая 2016 13:30
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Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик упал в канализационный колодец в городском поселке Зельва. К счастью, малыш отделался испугом.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
По прибытии к месту вызова в 19-26 выяснилось, что мальчик 2012 года рождения находится в канализационном колодце (глубина около 3 м), опирается ногами на второе кольцо, самостоятельно выбраться не может. Работники МЧС моментально извлекли малыша из колодца, как подтвердили специалисты скорой медицинской помощи, травм он не получил. 

На неделе в Березовском районе произошла трагедия. Трехлетний мальчик утонул в колодце.

В тот вечер малыш гулял на улице с 11-летним мальчиком. В какой-то момент малыш поднял деревянный щит люка и сорвался вниз. Глубина колодца – около метра.

Все произошло на глазах у друга. Кто ответит за смерть ребенка – здесь подробнее.

# происшествия # Несчастный случай

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