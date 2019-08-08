В Волковысском районе внук подозревается в убийстве 81-летней бабушки

Новости Беларуси. В Волковысском районе внук подозревается в убийстве своей пожилой бабушки с особой жестокостью.

Как сообщает УСК по Гродненской области, вечером 7 августа правоохранителям стало известно, что в одной из деревень Волковысского района в собственном доме была обнаружена 81-летняя женщина без признаков жизни. На её теле были многочисленные травмы криминального характера.

К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также следователи областного управления СК. Была зафиксирована обстановка, обнаружены и изъяты предполагаемые орудия преступления – топор и нож. Были допрошены соседи погибшей, изучен её образ жизни.

В ходе расследования был установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний внук женщины. Выяснилось, что 3 августа гражданин вышел из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Мужчина поселился у бабушки, которая помогала ему, пока он отбывал наказание. Подозреваемый злоупотреблял спиртным.

Утром 7 августа фигурант уехал из дома на велосипеде, забрав с собой множество вещей. Вскоре мужчина был задержан на окраине одной из соседних деревень. В момент задержания в крови гражданина было выявлено около двух промилле алкоголя. В числе изъятых у задержанного вещей были и те, которые, предположительно, принадлежали погибшей.

Выясняются мотивы совершения преступления и детали случившегося. Готовится проведение ряда экспертиз.

Расследование продолжается.

Несколько недель назад в Новополоцке было завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном.