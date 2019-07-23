В Новополоцке 32-летнего сына обвиняют в убийстве матери

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном в Новополоцке.

По информации Следственного комитета, в январе нынешнего года 32-летний местный житель сообщил, что его мать ушла из дома и с тех пор неизвестно ее местонахождение.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий проверялась версия о причастности сына к пропаже женщины. Появилась информация о том, что женщина погибла, а ее смерть носит криминальный характер.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он указал место, где спрятал тело матери (читать далее).

Установлено, что мужчина нанес матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам в ходе ссоры.