Прямой эфир

В Новополоцке 32-летнего сына обвиняют в убийстве матери

23 июля 2019 15:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве матери сыном в Новополоцке.

По информации Следственного комитета, в январе нынешнего года 32-летний местный житель сообщил, что его мать ушла из дома и с тех пор неизвестно ее местонахождение.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий проверялась версия о причастности сына к пропаже женщины. Появилась информация о том, что женщина погибла, а ее смерть носит криминальный характер.  

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Он указал место, где спрятал тело матери (читать далее).  

Установлено, что мужчина нанес матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам в ходе ссоры.

В Новополоцке 32-летнего сына обвиняют в убийстве матери-1

Фото: СК

Были допрошены обвиняемый и свидетели происшествия, была проведена проверка показаний на месте. Осмотрены предметы, признанные вещественными доказательствами. 

По результатам экспертиз установлено, что мужчина в момент совершения преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье «Убийство совершенное с особой жестокостью» УК РБ. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 

 

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Пружанском районе MAN сбил мужчину, который шёл по центру дороги
23 июля 2019 14:14

В Пружанском районе MAN сбил мужчину, который шёл по центру дороги

Не хотел уходить. В Минске хозяйка квартиры ударила гостя ножом
23 июля 2019 13:50

Не хотел уходить. В Минске хозяйка квартиры ударила гостя ножом

В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека
23 июля 2019 08:31

В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека