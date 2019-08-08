В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся

Новости Беларуси. 7 августа примерно в полдесятого вечера в Ивацевичах произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летняя местная жительница за рулём Citroen C5 двигалась по второстепенной дороге ул. 60 лет Октября.