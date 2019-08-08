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В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся

08 августа 2019 07:20
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Новости Беларуси. 7 августа примерно в полдесятого вечера в Ивацевичах произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летняя местная жительница за рулём Citroen C5 двигалась по второстепенной дороге ул. 60 лет Октября.

В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Выезжая на перекрёсток, женщина не пропустила ехавший по главной дороге автомобиль скорой помощи «ГАЗ 3221» под управлением 36-летнего жителя Ивацевичей.

В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В аварии получили травмы водитель и 58-летний пассажир ГАЗа. По факту происшествия ведётся проверка.

На неделе в Барановичах перевернулся микроавтобус.

В машине ехали 10 пассажиров – подробнее здесь.

# Авария в Брестской области # происшествия

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