В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся
Новости Беларуси. 7 августа примерно в полдесятого вечера в Ивацевичах произошло ДТП с участием машины скорой помощи.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 48-летняя местная жительница за рулём Citroen C5 двигалась по второстепенной дороге ул. 60 лет Октября.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Выезжая на перекрёсток, женщина не пропустила ехавший по главной дороге автомобиль скорой помощи «ГАЗ 3221» под управлением 36-летнего жителя Ивацевичей.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
В аварии получили травмы водитель и 58-летний пассажир ГАЗа. По факту происшествия ведётся проверка.
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В машине ехали 10 пассажиров – подробнее здесь.