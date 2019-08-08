Прямой эфир

В Пинске был обнаружен артснаряд времён Великой Отечественной войны

08 августа 2019 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Пинске во время проведения земельно-строительных работ был обнаружен артиллерийский снаряд.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли работники ОДО «Пинскэлектросервис», когда меняли высоковольтный кабель.

В Пинске был обнаружен артснаряд времён Великой Отечественной войны-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

К месту инцидента выезжали сотрудники милиции и сапёрно-пиротехническая группа. К настоящему моменту 75-миллиметровый артснаряд уничтожен.

Несколько недель назад в Щучине рыбак выловил из водоёма пусковое устройство от ПЗРК.

Оружие было изъято – подробнее здесь.

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Берёзовском районе из-за пожара в конюшне погибли две лошади
08 августа 2019 07:32

В Берёзовском районе из-за пожара в конюшне погибли две лошади

В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся
08 августа 2019 07:20

В Ивацевичах автомобиль скорой помощи попал в аварию и перевернулся

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей
07 августа 2019 20:08

В Дзержинском районе подростки подожгли поле с пшеницей. Родители заплатят штраф 6500 рублей