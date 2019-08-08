В Пинске был обнаружен артснаряд времён Великой Отечественной войны

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, боеприпас времён Великой Отечественной войны нашли работники ОДО «Пинскэлектросервис», когда меняли высоковольтный кабель.

Новости Беларуси. В Пинске во время проведения земельно-строительных работ был обнаружен артиллерийский снаряд.

К месту инцидента выезжали сотрудники милиции и сапёрно-пиротехническая группа. К настоящему моменту 75-миллиметровый артснаряд уничтожен.

Несколько недель назад в Щучине рыбак выловил из водоёма пусковое устройство от ПЗРК.