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В Берёзовском районе из-за пожара в конюшне погибли две лошади

08 августа 2019 07:32
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Новости Беларуси. В результате пожара в Березовском районе погибли две лошади. Эту информацию сообщает Брестское ОУМЧС.

Седьмого августа около 22.35 сотрудники МЧС получили информацию о пожаре в конюшне в агрогородке Малеч Березовского района. Горела кирпичная постройка 1956 года, в которой находились две лошади. Еще 24 животных находились в летнем загоне-пристройке. В результате пожара погибли две лошади, уничтожена кровля конюшни. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

В конце июля текущего года в Столинском районе горел телятник с 84 животными. В результате были спасены 48 телят (читать далее).

# Пожар # происшествия

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