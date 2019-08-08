В Берёзовском районе из-за пожара в конюшне погибли две лошади

Новости Беларуси. В результате пожара в Березовском районе погибли две лошади. Эту информацию сообщает Брестское ОУМЧС.

Седьмого августа около 22.35 сотрудники МЧС получили информацию о пожаре в конюшне в агрогородке Малеч Березовского района. Горела кирпичная постройка 1956 года, в которой находились две лошади. Еще 24 животных находились в летнем загоне-пристройке. В результате пожара погибли две лошади, уничтожена кровля конюшни. Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.