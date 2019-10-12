В Волковыске устанавливаются обстоятельства смерти 63-летней женщины

Новости Беларуси. 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины.

Как сообщает Следственный комитет, информация о происшествии в милицию поступила от медработников, которые обнаружили женщину с признаками криминальной смерти во время одного из выездов. К указанному месту была направлена СОГ.