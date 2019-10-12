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В Волковыске устанавливаются обстоятельства смерти 63-летней женщины

12 октября 2019 11:58
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Новости Беларуси. 11 октября в одном из домов в Волковыске было обнаружено тело 63-летней женщины.

Как сообщает Следственный комитет, информация о происшествии в милицию поступила от медработников, которые обнаружили женщину с признаками криминальной смерти во время одного из выездов. К указанному месту была направлена СОГ.

В Волковыске устанавливаются обстоятельства смерти 63-летней женщины-1

Фото: Следственный комитет

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть»

Изъяты следы и объекты для проведения исследований. Выясняются детали случившегося.

Летом 2019 года в Вороновском районе в результате получения травмы погиб мужчина.

В причинении смерти по неосторожности подозревался его старший брат – здесь подробности.

# Убийство # происшествия

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