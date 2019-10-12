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Ехавшая на красный свет Mitsubishi сбила перебегавшую дорогу девочку

12 октября 2019 09:06
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Новости Беларуси. 11 октября около восьми утра в Гродно девочка перебегала дорогу и попала под машину. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 53-летняя водитель Mitsubishi двигалась по улице Суворова в направлении кольца на красный свет. В это время по пешеходному переходу проезжую часть перебегала 7-летняя девочка. 

Ехавшая на красный свет Mitsubishi сбила перебегавшую дорогу девочку-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Увидев ребёнка, водитель попыталась остановить машину, но всё равно задела пешехода. Пострадавшая получила ушибы мягких тканей и ссадины. Ребёнок был доставлен в больницу. 

По факту аварии ведётся проверка. 

На неделе в Минске на пешеходном переходе такси сбило женщину. 

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# Авария в Гродно # происшествия

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