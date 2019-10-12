Ехавшая на красный свет Mitsubishi сбила перебегавшую дорогу девочку

Новости Беларуси. 11 октября около восьми утра в Гродно девочка перебегала дорогу и попала под машину.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 53-летняя водитель Mitsubishi двигалась по улице Суворова в направлении кольца на красный свет. В это время по пешеходному переходу проезжую часть перебегала 7-летняя девочка.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Увидев ребёнка, водитель попыталась остановить машину, но всё равно задела пешехода. Пострадавшая получила ушибы мягких тканей и ссадины. Ребёнок был доставлен в больницу.
По факту аварии ведётся проверка.
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