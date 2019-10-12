Ехавшая на красный свет Mitsubishi сбила перебегавшую дорогу девочку

Новости Беларуси. 11 октября около восьми утра в Гродно девочка перебегала дорогу и попала под машину.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 53-летняя водитель Mitsubishi двигалась по улице Суворова в направлении кольца на красный свет. В это время по пешеходному переходу проезжую часть перебегала 7-летняя девочка.