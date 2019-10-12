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Гомельская таможня предотвратила незаконный ввоз в Беларусь арбузов и пшеницы

12 октября 2019 10:38
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Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни задержали три партии незаконно перемещаемых арбузов и пшеницы.

Как сообщает Гомельская таможня, во время спецмероприятий вблизи границы с Россией были остановлены три машины. В их грузовых отсеках в совокупности находились 22 тонны арбузов и 32 тонны пшеницы.

Гомельская таможня предотвратила незаконный ввоз в Беларусь арбузов и пшеницы-1

Фото: Гомельская таможня

Проверка показала, что продукция перемещалась без фитосанитарных сертификатов. Общая стоимость перевозимого товара составила более 12,5 тысяч белорусских рублей.

Начаты административные процессы.

Несколькими месяцами ранее Гродненская таможня задержала BMW X5.

Автомобиль разыскивался Интерполом – подробности здесь.

# Таможня Беларуси # происшествия

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