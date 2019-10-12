Гомельская таможня предотвратила незаконный ввоз в Беларусь арбузов и пшеницы

Новости Беларуси. Сотрудники Гомельской таможни задержали три партии незаконно перемещаемых арбузов и пшеницы.

Как сообщает Гомельская таможня, во время спецмероприятий вблизи границы с Россией были остановлены три машины. В их грузовых отсеках в совокупности находились 22 тонны арбузов и 32 тонны пшеницы.