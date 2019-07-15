В Вороновском районе старший брат подозревается в убийстве младшего
Новости Беларуси. В Вороновском районе в ходе конфликта один брат причинил другому смертельную травму.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, братья проживали в одном доме, но в разных комнатах. В один из дней 42-летний брат взял лошадь 41-летнего для сельхозработ.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Когда вечером младший брат сделал замечание старшему, тот ударил мужчину кулаком по голове, а затем толкнул в спину. Сельчанин упал на пол, получив ушиб головного мозга и ЧМТ.
Потерпевший ушёл в свою комнату. Примерно через сутки старший брат обнаружил тело младшего. Гражданин вызвал скорую, но помочь мужчине уже было нельзя. О произошедшем стало известно правоохранителям.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Место происшествия осмотрено, изъяты объекты и вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Фигурант ранее судим не был.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
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