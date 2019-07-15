В Вороновском районе старший брат подозревается в убийстве младшего

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, братья проживали в одном доме, но в разных комнатах. В один из дней 42-летний брат взял лошадь 41-летнего для сельхозработ.

Новости Беларуси. В Вороновском районе в ходе конфликта один брат причинил другому смертельную травму.

Когда вечером младший брат сделал замечание старшему, тот ударил мужчину кулаком по голове, а затем толкнул в спину. Сельчанин упал на пол, получив ушиб головного мозга и ЧМТ.

Потерпевший ушёл в свою комнату. Примерно через сутки старший брат обнаружил тело младшего. Гражданин вызвал скорую, но помочь мужчине уже было нельзя. О произошедшем стало известно правоохранителям.