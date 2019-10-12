Испачкали. В Солигорске 20-летний парень подозревается в убийстве голубей

Новости Беларуси. В Солигорске 20-летний парень убил нескольких голубей, потому что пернатые его испачкали.

Как сообщает УСК по Минской области, в ночь на 31 августа 2019 года милиционерам позвонила жительница Солигорска и сказала, что с последнего этажа многоэтажки, в которой она проживает, падают мёртвые птицы.

Прибывшая к указанному месту СОГ обнаружила семь мёртвых голубей, а также фрагменты ещё нескольких убитых птиц.

Было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель.

В настоящее время установлен подозреваемый. Им оказался 20-летний житель Любанского района. Молодой человек пояснил, что разозлился, поскольку птицы его испачкали.

Собирается материал, характеризующий личность фигуранта. В отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

Летом 2019 года в Мозыре с 9 этажа были сброшены две кошки.