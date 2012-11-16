В Волковыске следователь спас от педофила девятилетнюю девочку

Новости Беларуси. В понедельник вечером старший следователь Волковысского районного отдела Следственного комитета Валерьян Муравко, проходя мимо пустыря, услышал крик о помощи и увидел, как мужчина сверху навалился на девочку.

Заприметив ненужного свидетеля, преступник попытался скрыться. Задержанным оказался 39-летний житель Волковыска, судимый в 2006 году за злостное хулиганство и грабеж. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета по Гродненской области, по иронии судьбы тогда расследование уголовного дела проводил Валерьян Муравко.

Пока задерживали преступника, девочка убежала. Вскоре ребёнок нашёлся. Девочка рассказала, что возвращалась домой со школы, на остановке к ней подсел незнакомый мужчина, который стал приставать. Затем он зажал рукой рот и силой затащил на пустырь.

Волковысский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.169 УК Беларуси (развратные действия, совершенные с применением насилия). Решается вопрос заключения подозреваемого под стражу.

В октябре 18-летний витебчанин в одиночку спас девушку от насильника и помог милиции задержать преступника. Игорь Махонь не побоялся вступиться за девушку и до самого приезда милиции преследовал преступника. Если бы не храбрый поступок молодого человека, преступление вряд ли удалось бы раскрыть по горячим следам. Задержанный оказался рецидивистом. Ранее уже был судим за изнасилование. Теперь его приговорили к 8 годам лишения свободы. Так что своим храбрым поступком молодой витебчанин спас, возможно, не одну потенциальную жертву.