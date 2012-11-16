В Минске риэлтор сдавал квартиры по вымышленным адресам

Новости Беларуси. 26-летний житель города Берёза Брестской области сдавал внаём квартиры с вымышленными адресами.

Мужчина несколько месяцев проработал в одном из минских риэлторских агентств. После того, как агентство закрылось, он решил самостоятельно организовать бизнес, правда, нелегальный.

Как сообщили в РУВД Партизанского района, мужчина находил в Интернете квартиры, которые хозяева сдавали внаём, представлялся им агентом и предлагал услуги по сдаче их квартир. Также в Интернете он искал потенциальных квартиросъемщиков, требовал с них предоплату в размере 400-500 тыс. рублей. После чего он иногда заселял людей в квартиры, а иногда исчезал.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Так продолжалось до августа нынешнего года, именно тогда молодой человек разместил в Интернете объявления о сдаче внаём нескольких несуществующих квартир с вымышленными адресами по улицам Лынькова, 2 и Неманской, 11. В середине сентября на телефон лже-риэлтора позвонила девушка с просьбой помочь ей найти квартиру. Молодой человек предложил жилье по одной из указанных улиц и попросил ее привезти предоплату в размере 50 долларов США. Та выполнила условия и … потеряла риэлтора из виду – даже на телефонные звонки он не отвечал. Тогда клиентка поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в милицию.

В заявлении девушка указала адрес, по которому приносила деньги. В ходе разговора с участковым аферист во всем сознался.

Как выяснилось, парень неоднократно привлекался к ответственности за мошенничество. За «сдачу» несуществующих квартир в отношении лже-риэлтора возбуждено уголовное дело.



Установлено четыре факта несостоявшейся сдачи квартиры внаём. По одному из указанных парнем адресов съёмных квартир находится гаражный кооператив. Не исключено, что «жертв» может быть гораздо больше.

Напомним, в октябре в Минске задержаны двое подельников, торговавших столичными прописками. Афера раскрылась после того, как несколько клиентов попытались проверить подлинность своей новой регистрации в ЖЭСе.

37-летний минчанин размещал в Интернете объявления об оказании услуг по регистрации граждан в Минске и Минском районе. За «оформление» он просил от $200 до $300 (плюс Br800 тыс., якобы на уплату налога государству). С подельником (20-летним студентом столичного вуза) они брали у клиента паспорт и просили поставить подпись в заранее подготовленном договоре. Через неделю заказчику возвращали паспорт с фальшивым штампом о регистрации и соответствующие документы – также фальшивые.