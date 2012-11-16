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Польша в шестой раз возглавила список ЕС с самым высоким риском железнодорожных аварий

16 ноября 2012 08:02
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Новости Польши. Польша вновь возглавила печальный список стран Евросоюза с самым большим риском попасть в аварию на железнодорожном транспорте. Таковы данные доклада Европейского железнодорожного агентства. Причем Польша лидирует по этим показателям уже шестой год подряд.

В минувшем 2011 в стране произошло почти полтысячи аварий на железной дороге, в которых погибли 320 человек. Это 20% всех подобных  ЧП на территории Евросоюза. Второе место в аварийном рейтинге заняла Германия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Польше

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