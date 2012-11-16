В США поезд протаранил процессию ветеранов: четверо погибли, 17 ранены

Новости США. Торжество в окрестностях города Мидленд (штат Техас) обернулось трагедией: на железнодорожном переезде поезд на большой скорости врезался в грузовик, который вёз ветеранов вооружённых сил и их семьи. В результате столкновения четыре человека погибли и 17 получили травмы. По словам представителя администрации Мидлэнда Райана Стаута, десять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Райан Стаут, представитель городской администрации:

Всего на автоплатформе находилось 24 человека. Двое скончались на месте, еще двое – в больнице. 17 человек пострадали, из них 10 находятся в критическом состоянии, жизнь 7 человек вне опасности.

Процессия направлялась на парад, который ежегодно проводится в знак поддержки ветеранов, пострадавших в военных действиях. Согласно программе этого года участники парада должны были отправиться на охоту на оленей, однако после трагедии на переезде принято решение отменить все торжественные мероприятия.

Представители железнодорожной компании, которой принадлежит поезд, утверждают, что машинисты заблаговременно подали звуковой сигнал, а светофоры на переезде были исправны.

Национальное управление транспортной безопасности США расследует причины трагедии.