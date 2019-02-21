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В Гомеле сотрудник ОМОН спас женщину от изнасилования молодым парнем

21 февраля 2019 13:25
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Новости Беларуси. Вечером 20 февраля сотрудник ОМОН предотвратил изнасилование и задержал подозреваемого.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду у правоохранителя был выходной. Вечером, находясь дома, сотрудник ОМОН услышал на улице громкие женские крики с просьбой помочь.  

Правоохранитель пошёл на крик и увидел гражданина, который прижимал женщину к земле. Увидев идущего к ним человека, подозреваемый натянул свои штаны и попытался скрыться. Милиционер крикнул ему остановиться, но убегавший проигнорировал эти слова.  

Мужчина забежал в многоэтажку, но закрыться в своей квартире ему не удалось. Правоохранитель задержал парня, после чего передал прибывшим коллегам.  

Задержанным оказался 21-летний безработный гомельчанин, который ранее был судим за уклонение от воинского призыва.  

По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело.  

# Спасение # происшествия

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