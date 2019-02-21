В Гомеле сотрудник ОМОН спас женщину от изнасилования молодым парнем

Новости Беларуси. Вечером 20 февраля сотрудник ОМОН предотвратил изнасилование и задержал подозреваемого.
Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в среду у правоохранителя был выходной. Вечером, находясь дома, сотрудник ОМОН услышал на улице громкие женские крики с просьбой помочь.
Правоохранитель пошёл на крик и увидел гражданина, который прижимал женщину к земле. Увидев идущего к ним человека, подозреваемый натянул свои штаны и попытался скрыться. Милиционер крикнул ему остановиться, но убегавший проигнорировал эти слова.
Мужчина забежал в многоэтажку, но закрыться в своей квартире ему не удалось. Правоохранитель задержал парня, после чего передал прибывшим коллегам.
Задержанным оказался 21-летний безработный гомельчанин, который ранее был судим за уклонение от воинского призыва.
По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело.