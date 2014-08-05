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В водохранилище в Смолевичах утонул 15-летний подросток

05 августа 2014 15:00
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Новости Беларуси. 4 августа в водохранилище «Великое» в Смолевичах утонул 15-летний подросток. О случившемся в службу «101» сообщил очевидец в 16.40. Прибывшие на место спасатели на поверхности озера человека не обнаружили.

Спустя почти час тело подростка работники ОСВОДа нашли на расстоянии 6 метров от берега, на глубине 1,5 метра.

Татьяна Белоног, официальный представитель Следственного комитета по Минской области:
Смолевичским РОСК по факту смерти подростка проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Назначены лабораторные исследования. По предварительному заключению, смерть наступила в результате утопления.

На данный момент известно, что подросток отдыхал на берегу озера вместе с другом. Он решил искупаться, зашел в воду на глубину 1,5 метра и нырнул. На берег парень больше не вернулся.

К слову, за последнее время случаи гибели детей на воде участились. 4 августа вода унесла жизнь и еще одного ребенка.

11-летняя девочка утонула в Западной Двине (см.видео)

А буквально неделю назад в Соже утонули две маленькие девочки, в тот же день погиб и 8-летний мальчик.

# происшествия # Утопления # Татьяна Белоног

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