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На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка

06 марта 2018 16:08
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Новости Беларуси. Трагедия в Новополоцке. Во время прогулки вдоль берега Западной Двины утонула 10-летняя школьница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка-1

Девочек был две. В какой-то момент дети вышли на реку, и одна из них провалилась. Течение подхватило ребенка и понесло в сторону.

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка-4

На помощь школьницам пришли рыбаки, но вытащить провалившегося ребенка не удалось.

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка-7

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
На месте происшествия на сегодняшний момент работают две поисковые группы Полоцка и Новополоцка. 7 марта, при необходимости, если не будет обнаружено тело, будут выдвинуты две группы из Витебска.

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка-10

На Западной Двине сейчас высокий уровень воды. На месте трагедии сильное течение, что существенно затрудняет поисковые работы.

На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка-13

# происшествия # Утопления # Фотофакт # Александр Мясоедов

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