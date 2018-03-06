На Западной Двине в Новополоцке провалилась под лёд и утонула 10-летняя девочка

Новости Беларуси. Трагедия в Новополоцке. Во время прогулки вдоль берега Западной Двины утонула 10-летняя школьница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагедия в Новополоцке. Во время прогулки вдоль берега Западной Двины утонула 10-летняя школьница, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девочек был две. В какой-то момент дети вышли на реку, и одна из них провалилась. Течение подхватило ребенка и понесло в сторону.
На помощь школьницам пришли рыбаки, но вытащить провалившегося ребенка не удалось.
Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
На месте происшествия на сегодняшний момент работают две поисковые группы Полоцка и Новополоцка. 7 марта, при необходимости, если не будет обнаружено тело, будут выдвинуты две группы из Витебска.
На Западной Двине сейчас высокий уровень воды. На месте трагедии сильное течение, что существенно затрудняет поисковые работы.