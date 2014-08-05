В Германии 16-летний школьник пытался осушить пруд, чтобы спасти айфон

Новости Германии. Школьник из Кельна отправился с друзьями на рыбалку. Он так увлекся процессом, что даже не заметил, как выронил телефон.



Опомнившись, подросток принял решение: во что бы то ни стало вернуть свой гаджет. Он обратился в местный рыболовный клуб и попросил выдать ему водолазный костюм и трубку. Но там ему отказали.

Школьник решил прибегнуть к более радикальным мерам.

Он взял два шланга, насос и стал откачивать воду в общественный туалет, который располагался неподалеку. Через какое-то время вода из унитаза, в который школьник засунул шланги, начала переливаться через край.



На следующее утро владелец стоянки, рядом с которой находился туалет, изумился: вся площадка превратилась в громадную лужу. Мужчина обратился в полицию. Виновника искали недолго.

Порча туалета, загрязнение стоянки и откачка воды из пруда.

За все содеянное школьнику придется заплатить штраф. Самое печальное в этой истории, по мнению подростка, так это то, что телефон ему так и не удалось найти.



Школьник:

Дело не в самом телефоне. Для меня было очень важно вернуть хотя бы сим-карту, на которой хранились все мои телефонные контакты, а также фото и видео моих друзей.

Практика показывает: на что только не идут люди, чтобы вернуть свои гаджеты.

Некоторые даже готовы рисковать своей жизнью. Напомним, несколько лет назад в минском метро мужчина уронил на рельсы мобильный телефон. Долго не раздумывая, пассажир подземки спрыгнул на рельсы. Трагедии чудом удалось избежать.



К слову, пассажиры чуть ли не ежедневно роняют на рельсы телефоны и обувь. Благодаря камерам, размещённым на станциях минского метро, в «сети» дежурных контролеров попадают разные предметы: от обуви до пистолетов-зажигалок. Что происходит с вещами, которые случайно оказываются на рельсах? Подробности вы узнаете из видео.