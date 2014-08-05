В Минске от менингококковой инфекции умер солдат

Новости Беларуси. В одной из воинских частей Минска от менингококковой инфекции умер солдат.

Военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады поступил в 432-й Главный военный медицинский клинический центр Вооруженных Сил Беларуси 2 августа с диагнозом «менингококковая инфекция».

Несмотря на оказанную помощь, спасти жизнь солдата не удалось.

Сергей Кузьменков, начальник пресс-службы Министерства обороны:

Военное ведомство искренне сочувствует родным погибшего и выражает свои соболезнования. В настоящее время принимаются все меры для оказания помощи семье солдата. Мы уже связались с матерью погибшего.

По факту гибели парня проводится проверка.

Сергей Кузьменков также отметил, что для белорусской армии это довольно редкий случай - единственный за последнее 10-летие. И неудивительно: менингококковая инфекция регистрируется во всех возрастных группах, но основными ее жертвами становятся дети от 3 до 5 лет.

Анатолий Архипович, доцент кафедры детских инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

В Беларуси носительство менингококка - 1 случай на 100 человек.

Носительство менингококковой инфекции может длиться неделями, месяцами и даже переходить в хроническую форму. Таких бессимптомных носителей насчитывается в сотни раз больше, чем, собственно, больных.