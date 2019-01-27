В Рогачёве мальчик катался на тюбинге и едва не утонул в Днепре

Новости Беларуси. В Рогачёве ребёнок едва не утонул в реке во время катания на горке.

Как сообщает БЕЛТА, семья с пятилетним сыном возвращалась домой, когда мальчик попросил покататься на горке у Днепра, где часто занимаются активным отдыхом местные жители. Родители согласились, и отец достал тюбинг.

Ребёнок мгновенно оказался на ватрушке. Мужчина даже предположил, что сын мог упасть на неё. После этого тюбинг с мальчиком покатился с горки. Отец малыша побежал следом, но догнать не смог, в итоге тюбинг вылетел в промоину Днепра. Ребёнка понесло течением.

На помощь поспешил гражданин, который тоже проводил время на горке вместе с сыном. Мужчина помог оказавшемуся в реке ребёнку выбраться на сушу.

В зимнем сезоне 2018/2019 наблюдается необычайно большое число инцидентов, связанных с последствиями катания на тюбингах, поэтому мы поговорили об опасности ватрушки с травматологом-ортопедом.