В одном из подвалов Молодечно случайно нашли ртуть: концентрация паров превышала норму в 10 раз

Новости Беларуси. Любовь к чистоте спасла жителей дома в Молодечно от отравления. Хозяин одной из квартир решил убраться в подвале. Во время уборки его заинтересовал необычный целлофановый пакет. Как выяснилось, там была ртуть.

Сотрудники МЧС обнаружили опасное вещество и на полу. При этом допустимая концентрация паров химикатов в подвале превышала норму в 10 раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты очистили помещение и ликвидировали угрозу здоровью жильцов. Необычная находка утилизирована.