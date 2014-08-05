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В одном из подвалов Молодечно случайно нашли ртуть: концентрация паров превышала норму в 10 раз

05 августа 2014 14:59
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Новости Беларуси. Любовь к чистоте спасла жителей дома в Молодечно от отравления. Хозяин одной из квартир решил убраться в подвале. Во время уборки его заинтересовал необычный целлофановый пакет. Как выяснилось, там была ртуть.

Сотрудники МЧС обнаружили опасное вещество и на полу. При этом допустимая концентрация паров химикатов в подвале превышала норму в 10 раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты очистили помещение и ликвидировали угрозу здоровью жильцов. Необычная находка утилизирована.

# происшествия # Ртуть # Фотофакт

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